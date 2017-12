Cinco guerrilheiros das Farc e três do ELN morrem em combates Cinco guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e três do Exército de Libertação Nacional (ELN) morreram neste em vários confrontos com o Exército colombiano, informaram fontes militares em Bogotá. Três rebeldes das Farc foram mortos em zonas rurais dos municípios de Mesetas e El Castillo, no departamento de Meta (leste). Outro morreu perto da localidade de Támara, em Casanare (nordeste). Em Tame, no município de Arauca, outro guerrilheiro das Farc foi abatido, quando uma patrulha da Polícia reagiu a um ataque rebelde no centro da cidade. Quatro policiais ficaram feridos, dois deles levemente, e outros dois serão transferidos a Arauca, para receber atendimento médico Especializada. Dois rebeldes do ELN morreram ao enfrentar as tropas perto do município de Aguachica, no departamento de Cesar (norte, e outro na zona rural de Pelaya, disseram fontes militares em Bogotá. Em todos os casos, as tropas apreenderam armas, munição, alguns explosivos e documentos.