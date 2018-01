Cinco imigrantes ilegais morrem afogados na Grécia Pelo menos cinco pessoas morreram afogadas quando o pequeno bote no qual viajavam virou a leste de uma ilha no Mar Egeu. Cerca de 20 imigrantes ilegais estavam a bordo, informou a guarda costeira grega neste domingo. Sete sobreviventes foram resgatados. Equipes de resgate estão em busca dos demais. A nacionalidade dos passageiros ainda é desconhecida. Sobreviventes disseram que embarcaram na Turquia. Haveria 17 homens e três mulheres a bordo no momento da acidente, ocorrido ontem, segundo relatos colhidos pelo Ministério da Marinha Mercante da Grécia. Os sete sobreviventes (cinco homens e duas mulheres) estavam sendo tratados por hipotermia.