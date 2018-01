Cinco insurgentes morrem e 25 são presos em operação no Iraque Cinco insurgentes iraquianos morreram e outros 25 foram detidos em uma operação policial realizada nas últimas 24 horas na localidade de Mahmudiya, 30 quilômetros ao sul de Bagdá, anunciou neste domingo o Governo iraquiano. Segundo um comunicado do Conselho de ministros, tropas conjuntas do Iraque e dos EUA lançaram um ataque contra esconderijos de grupos armados no bairro Sayed Abdullah, matando cinco supostos terroristas e capturando outras 25 pessoas acusadas de ter relação com a Al Qaeda. Além disso, foram confiscadas "grandes quantidades" de armas e explosivos, assim como documentos que pertencem a grupos de islamitas radicais relacionados com a Al Qaeda, segundo informa o documento, que acrescenta que cinco veículos dos supostos terroristas foram destruídos na ofensiva. Na operação também foram encontrados "vários discos (CDs) de Abu Hamza al-Muhajer", o novo líder da Al Qaeda no Iraque, que substituiu Abu Musab al-Zarqawi, morto em junho durante uma ofensiva lançada pelas tropas americanas. O comunicado não esclarece se os CD eram de propriedade de Abu Hamza ou contêm informações sobre ele.