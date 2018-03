Cinco insurgentes morrem em combate contra forças na Índia

Pelo menos cinco supostos insurgentes morreram em um tiroteio contra as forças de segurança no nordeste da Índia, segundo informou neste domingo, 26, uma fonte militar. O fato aconteceu neste sábado à noite no distrito de Nalbari, que fica no estado nordeste de Assam, segundo o porta-voz e coronel do Exército R. Kalia. "Uma equipe conjunta da Polícia e do Exército iniciou uma batida em uma floresta, após obter relatórios de inteligência sobre a presença de um grupo de insurgentes", disse o coronel em declarações publicadas pela agência indiana de notícias Ians. Kalia disse que o combate começou pouco depois que as tropas entraram na área, e que durou quase três horas. As forças de segurança confiscaram quatro pistolas, duas granadas, munição e equipamentos de rádio em poder dos rebeldes. "Só podemos dizer que os cinco mortos eram terroristas, embora o processo de identificação ainda esteja em andamento", disse o oficial. Outros agentes no terreno afirmaram que os insurgentes pertenciam à Frente Unida para a Libertação de Assam, uma organização que luta pela independência deste estado desde 1979.