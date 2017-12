Cinco irmãos morrem durante incêndio no Missouri Cinco irmãos morreram em um incêndio por volta das 4h30 da madrugada. Dezoito pessoas estavam no sobrado quando a avó das crianças acordou e gritou pedindo que todos saíssem da casa, segundo Michael Tomlinson, chefe da polícia local. As crianças, que tinham entre um e sete anos, estavam dentro de um quarto no segundo andar da casa. O dormitório ficou inacessível pela fumaça e fogo. A casa não tinha detector de fumaça, afirmou Tomlinson. As causas do incêndio ainda não foram descobertas. As vítimas foram identificadas como Antonio Amerson, 7 anos; Jerome Finley Jr., 5; Destiny Kinnon, 3; Malik Marquan Amerson, 2; e Shayla Adrianna Amerson, de 1 ano e nove meses. Kandince Kinnon, mãe das crianças, de 26 anos; o pai de três delas, Rufus Amerson Jr, de 32; e Toni Wynne, de 19 anos, foram atendidos e tiveram alta, segundo oficiais. Entre os sobreviventes estava o irmão mais novo das crianças. Wynne jogou o menino pela janela do segundo andar para que ela não morresse. A mãe das crianças afirmou ter tentado entrar na casa para salvá-las, mas não conseguiu, já que havia muito fogo na porta da casa. "Eu tentei ir até eles, mas não consegui", afirmou Kinnon para uma televisão local. As 18 pessoas que estavam na casa eram dois avós, duas irmãs, 12 netos, Rufus Amerson e uma família de amigos, afirmou Tomlinson. Karen Farleu, diretor da escola da cidade, acredita que Kinnon se mudou para a casa dos pais depois que uma tempestade destruiu sua casa, em abril deste ano. A cidade de Steele tem uma população de 2.300 pessoas e está há aproximadamente 360 quilômetros ao sul de St. Louis.