Cinco jornalistas do 'The Sun' são presos Cinco funcionários do tabloide The Sun, o jornal de maior circulação na Grã-Bretanha, foram presos ontem, em meio a uma investigação que apura pagamentos de propinas a policiais e outros funcionários públicos em troca de informações. Segundo a News Corp., de Rupert Murdoch, empresa dona do jornal, as autoridades britânicas revistaram as casas dos funcionários detidos e os escritórios do grupo de comunicação em Londres.