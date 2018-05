Cinco jovens morrem asfixiados em hotel nos EUA

Uma empregada do hotel chamou a polícia ontem, após ter visto os jovens inconscientes através de uma janela. O porta-voz da polícia, Carl Zogby, disse que as mortes dos adolescentes parecem ter sido acidentais, mas que o Instituto Médico Legal de Miami Dade investiga o caso.

Numa chamada de emergência, a empregada do hotel disse sentir um forte cheiro de gasolina e estar preocupada porque cinco adolescentes pareciam estar inconscientes. A empregada disse que abriu a porta do quarto e gritou, mas não obteve resposta. O carro usado pelos jovens foi encontrado funcionando na garagem. Amigos das vítimas disseram que o carro teve a bateria descarregada ontem mais cedo e que os adolescentes devem ter deixado o motor ligado para carregá-la.

As autoridades identificaram os adolescentes mortos como Juchen C. Marctial, de 19 anos; Peterson Nazon, de 17; Jonas Antenor, de 17; Jean Pierre Ferdinand, de 16; e Evans Charles, de 19. O grupo deu entrada no hotel na noite de domingo para comemorar o aniversário de 19 anos de um deles. A polícia não encontrou bebidas alcoólicas e drogas no quarto. As informações são da Associated Press.