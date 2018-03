Cinco jovens morrem em acidente aéreo nos EUA Cinco estudantes da Universidade do Estado de Indiana, no Estado Unidos, morreram na queda do avião em que viajavam nesta sexta-feira. O monomotor Cessna desapareceu do radar após decolar do aeroporto do condado de Monroe, em Lafayette, rumo à cidade de Bloomington. O acidente ocorreu quando o piloto da aeronave tentava aterrissar em meio a um forte nevoeiro. O Comitê Nacional de Segurança no Transporte dos EUA informou que foi iniciada uma investigação sobre as causas do acidente.