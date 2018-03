Cinco mergulhadores europeus desaparecidos são encontrados

As equipes de resgate acharam com vida os cinco europeus - três britânicos, uma sueca e um francês - que desapareceram na quinta-feira em águas do sul da Indonésia durante uma excursão de mergulho, informaram neste sábado fontes oficiais do país. Os mergulhadores foram identificados como Kathleen Mitchison, Carlotte Allin, e James Manning, os três britânicos, a sueca Elena Neralairen, e o francês Lauren Pinel. Mitchison, co-proprietária da loja de mergulho Reefseekers Diving, na ilha de Flores, dirigia a excursão em águas do Parque Nacional de Comodo, na ilha do mesmo nome, quando foram dados como perdidos na quinta-feira passada. O Parque Nacional de Comodo fica a 500 quilômetros ao leste de Bali e o desaparecimento dos cidadãos europeus coincidiu com as inundações na Indonésia causadas pela maré alta.