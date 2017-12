Cinco milhões de estudantes voltam às aulas no Iraque Mais de 5 milhões de estudantes voltaram às aulas hoje no Iraque, com os pais tendo de pagar pela primeira vez pelo material escolar. O Iraque sempre proporcionou educação gratuita, do primeiro grau à universidade, além de manter uma das mais altas taxas de alfabetização da região. Mas os 11 anos de sanções econômicas da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o país, por causa da Guerra do Golfo, estão levando o governo a deixar para os pais vários custos escolares. Em conseqüência da crise, muitas crianças de 9 e 10 anos já estão abandonando a escola.