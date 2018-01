Cinco morrem em acidente em lago subterrâneo na Áustria Um barco que carregada turistas pelo maior lago subterrâneo da Europa virou, matando cinco dos 27 passageiros e tripulantes, informam autoridades. O acidente ocorreu por volta das 03h30 da madrugada (horário de Brasília), no final do passeio de 45 minutos pela gruta Hinterbruehl, uma caverna popular entre os turistas e que abriga um amplo lago raso. As vítimas faziam parte de um grupo de 41 turistas vindos da Alemanha. Segundo as autoridades, o corrimão de segurança do barco, que existe para evitar que os passageiros caiam na água, formou uma grade ao redor de quatro das vítimas, impedindo-as de vir à tona. ?Eles ficaram literalmente presos debaixo d?água?, disse o policial Franz Polzer. Entre os mortos estava um casal de alemães celebrando as bodas de ouro, informam serviços noticiosos austríacos. O acidente ocorreu numa parte do algo onde a profundidade não supera 1,5 metro, e a maioria dos turistas chegou em segurança à margem. O piloto do barco foi hospitalizado, sofrendo de choque e hipotermia, bem como um bombeiro que sofreu um ataque cardíaco durante o resgate.