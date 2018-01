Cinco morrem em explosão de mina de carvão nos EUA Uma explosão em mina de carvão no leste do Estado de Kentucky, nos Estados Unidos, matou cinco mineradores, enquanto um conseguiu escapar vivo. A informação é do governador de Kentucky, Ernie Fletcher. A explosão na mina Darby nº 1, no condado de Harlan, ocorreu entre a meia-noite e 1h, enquanto um grupo de manutenção estava de plantão, disse Amy Louviere, porta-voz da Administração de Saúde e Segurança em Minas dos EUA. Louviere disse que não sabe em que condições de saúde está o sobrevivente. A mina, operada pela empresa Kentucky Darby, fica cerca de 400 quilômetros ao sudeste de Louisville, em uma região montanhosa perto da fronteira com o Estado da Virginia. Na semana passada, um comitê do Senado apoiou uma lei para tornar a mineração de carvão mais segura. A legislação iria obrigar que os mineradores tenham, pelo menos, duas horas de oxigênio disponível, em vez de apenas uma, como ocorre atualmente.