Cinco mortos e dois feridos em queda de um avião na Austrália Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na queda de hoje, segunda-feira, de um avião Cessna 206 em um reservatório do estado de Queensland, no nordeste da Austrália, informaram os meios de informação locais. Uma porta-voz da Polícia de Queensland indicou que a "investigação no local (dos fatos) confirmou cinco mortos, dos quais quatro continuam no aparelho que está submerso de boca para baixo", segundo o periódico The Age. A porta-voz considerou improvável que houvesse mais pessoas que as sete indicadas no interior do pequeno avião, de um motor e que caiu em uma represa perto de Ipswich, no sudeste de Queensland, pouco após decolar. Um dos sobreviventes é uma mulher de 27 anos, que foi internada no Hospital de Ipswich com ferimentos internos e que pode vir a ser operada mais tarde, segundo fontes desse centro sanitário. O outro ferido está no Hospital Princesa Alejandra, onde foi operado em um braço, de acordo com o The Age. Foi aberta investigação para determinar a causa do acidente deste Cessna, que transportava um grupo de pára-quedistas.