Cinco mortos e sete feridos em atentado no Sri Lanka Quatro civis e um marinheiro morreram hoje em um ataque com bomba perpetrado supostamente pela guerrilha tâmil no nordeste do Sri Lanka, confirmou o porta-voz da Marinha, D.K.P. Dassanayake. "Quatro civis e um de nossos homens morreram e outros quatro civis e três marinheiros ficaram feridos no ataque", afirmou Dassanayake. Segundo ele, a bomba explodiu esta manhã por volta das 9h30 (0h30 de Brasília) em um bairro residencial da localidade portuária de Triconmalee, do distrito de mesmo nome, no qual na semana passada o Exército bombardeou bases dos rebeldes. A Polícia informou que a bomba, supostamente colocada por rebeldes da guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), tinha como alvo um veículo militar cingalês que transportava vários oficiais da Marinha, mas sua explosão matou quatro civis que passavam por ali.