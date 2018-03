Cinco mortos em acidente de trem em Bangladesh

Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado e mais de 40 ficaram feridas, várias delas gravemente, no descarrilamento de um trem de passageiros na cidade portuária de Chittagong, no sul de Bangladesh, informou a agência bengali "UNB". O acidente aconteceu por volta das 08h20 (11h20 de Brasília de sexta-feira), quando o trem "Pravati Express" saiu das vias por causas ainda desconhecidas, segundo fontes policiais citadas pela UNB. Quatro dos passageiros perderam a vida no local, enquanto um quinto pereceu no hospital de Chittagong, onde também foram internados os feridos. Dois trens se deslocaram para o local com pessoal de emergência pra participar dos trabalhos de resgate, disseram as fontes. As autoridades ferroviárias abriram uma investigação para determinar as causas do acidente.