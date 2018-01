Cinco mortos em atentado no Paquistão Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de outras 50 ficaram feridas neste domingo em um ataque contra uma igreja protestante em Islamabad, capital do Paquistão, informou a polícia local. Entre os mortos estão dois norte-americanos. Um homem entrou na igreja e atirou duas granadas contra as pessoas que assistiam ao culto. Logo depois, os terroristas fugiram. A igreja, que fica em um bairro diplomático, próximo à embaixada dos Estados Unidos, recebe membros da comunidade diplomática protestante. Cerca de 150 pessoas estavam no local na hora do atentado. Dezenas de soldados, policiais e ambulâncias estão resgatando as vítimas, algumas em estado crítico. Ainda não há informações sobre os terroristas e nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.