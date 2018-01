Cinco mortos em explosão em Roma Pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas quatro bombeiros, e outras 33 ficaram feridas na explosão que derrubou um edifício do bairro residencial de Monte Sacro, no norte de Roma, provocada por um vazamento de gás. A explosão - que ocorreu às 9h34 (hora local) de hoje, quando as ruas estavam repletas de donas de casa e idosos - se originou no andar térreo do edifício, em uma rua do populoso bairro romano. Respondendo a uma série de chamadas telefônicas, os bombeiros compareceram ao local para controlar o vazamento, e a explosão ocorreu no momento em que eles tentavam debelar um princípio de incêndio. Um deles morreu imediatamente e os outros três mais tarde, no hospital. Uma quinta vítima foi encontrada horas depois, sob os escombros.