Cinco mortos em naufrágio no Peru Pelo menos cinco mortos - incluindo uma criança - e um número ainda desconhecido de desaparecidos foi o saldo de um naufrágio de uma embarcação que transportava 250 pessoas no Peru, entre elas muitos eleitores, segundo informações de emissoras de rádio peruanas. O naufrágio ocorreu por volta das 4h30 (horário local) entre as localidades ribeirinhas de Pcallpa e Contamana, no departamento (Estado) de Ucayali, informou a rádio CPN, de Iquitos. A maioria dos passageiros viajava para votar nas eleições regionais e municipais peruanas de hoje. Até o final da manhã, apenas cinco corpos haviam sido recuperados. As autorides acreditam que o número de mortos pode ser ainda maior.