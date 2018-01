Cinco mortos em queda de avião no Missouri Um avião bimotor caiu e chocou-se contra uma casa no sudoeste do Missouri nesta sexta-feira, matando pelo menos cinco pessoas, informou a polícia local. O número exato de pessoas que estavam a bordo do aparelho não foi confirmado, mas a polícia estima que entre cinco e sete estivessem a bordo e que não há sobreviventes. Ninguém na casa ficou ferido. O acidente ocorreu pouco antes da 1h00 (hora local) em Carterville, a cerca de 8 km do aeroporto regional de Joplin, quando o avião, vindo de Louisiana, preparava-se para aterrissar.