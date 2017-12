Cinco mortos em tiroteio com forças da Otan no Afeganistão Uma menina e quatro supostos terroristas morreram nesta terça-feira numa troca de tiros com soldados da Força para a Assistência à Segurança (Isaf) e do Exército do Afeganistão, na província de Khowst, segundo um comunicado oficial. A ação aconteceu em Darnami, no leste do país. Uma patrulha formada por soldados da Isaf e do Exército enfrentou quatro suspeitos de atividades terroristas. Durante o combate, uma menor de 13 anos morreu e outra, de 8, foi ferida e levada a um hospital pelas forças da aliança. "Os inimigos do governo afegão continuam arriscando a vida de mulheres e crianças nas suas atividades ilegais em áreas de população civil, pondo famílias inteiras em situações de risco", disse no comunicado o porta-voz da coalizão, o coronel Thomas Collins. Este ano foi o mais violento no Afeganistão desde a invasão das forças internacionais em 2001, com mais de 3.700 mortos desde janeiro, cerca de mil civis, segundo números oficiais.