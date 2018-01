Cinco países da AL enfrentam escassez de alimentos Honduras, Nicarágua, Haiti, Bolívia e Equador sofrem uma séria escassez de alimentos, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Em todo o mundo, no total, 38 países se encontram nesta situação, sendo que 24 deles estão na África, 7 na Ásia e 2 na Europa. De acordo com a FAO, que elaborou o estudo com dados estatísticos referentes a fevereiro último, em muitas destas nações, a epidemia de aids se soma aos graves problemas de produção, comercialização e transportes de alimentos. Na América Central e no Caribe calcula-se que o volume de cereais será maior este ano em um milhão de toneladas em relação ao ano passado, graças, principalmente, a um aumento na produção em Honduras e Nicarágua. No entanto, segundo o relatório, a crise no setor de café na região continua prejudicando a segurança alimentar de amplas camadas da população. De acordo com a FAO, no Haiti, o aumento da violência e a insurgência civil prejudicam a entrega de ajuda alimentar de vital importância. O relatório destaca a boa produção geral de grãos na América do Sul, puxada principalmente pelo Brasil e a Argentina. Mas no Equador, onde ocorreu uma forte seca, e na Bolívia, onde as chuvas foram arrasadoras, a superfície semeada com cereais foi gravemente reduzida.