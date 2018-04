Cinco países votam em eleição para Parlamento europeu

Eleitores do Chipre, Itália, Letônia, Malta e Eslováquia participaram da votação para eleger os integrantes do Parlamento europeu.

A eleição europeia entrou em seu terceiro dia. Na República Checa ocorreu o segundo dia de votação e em países como Grã-Bretanha, Holanda e Irlanda a votação já ocorreu.

A maioria dos 27 países membros da União Europeia devem votar neste domingo. Os resultados das eleições, considerada a maior votação transnacional do mundo, sairão no domingo. Serão disputadas 736 vagas no Parlamento.

Segundo o editor da BBC para Europa Sean Fanning, o Parlamento europeu está ficando cada vez mais poderoso na União Europeia, com grande poder de decisão em questões como imigração e meio ambiente, e também sobre o enorme orçamento do bloco para ajuda a outros países.

Resultados parciais

Na quinta-feira a a Grã-Bretanha realizou a votação para eleger os parlamentares europeus e também suas eleições municipais.

Os resultados das duas votações são aguardados ansiosamente entre os britânicos, que querem ver como eles poderão afetar a cena política nacional depois de semanas de crise política no país.

A crise começou com o escândalo do reembolso de gastos pessoais de parlamentares, detonado pela publicação de relatórios de despesas apresentadas por membros do governo e da oposição.

Com isso, o partido do premiê britânico Gordon Brown, o Trabalhista, amargou derrotas nas eleições locais e ocorreram até pedidos pela sua renúncia.

Os resultados parciais da votação na Holanda indicam que o partido liderado pelo líder de direita Geert Wilders conseguiu as maiores vitórias. Wilders está sendo processado devido às suas declarações contra o Islã.

Os primeiros resultados sugerem que o Partido da Liberdade de Wilders ficou em segundo lugar nas pesquisas e conseguirá quatro das 25 cadeiras da Holanda no Parlamento.

A Comissão Europeia pediu explicações das autoridades holandesas, que desrespeitaram as leis do bloco ao liberar os resultados parciais mais cedo.

A Comissão Europeia pediu explicações das autoridades holandesas, que desrespeitaram as leis do bloco ao liberar os resultados parciais mais cedo.

Os resultados não devem ser anunciados até o final das eleições na noite de domingo.