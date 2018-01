Cinco palestinos morrem em ataques contra posto Cinco palestinos morreram neste sábado num duplo ataque a um posto de controle militar israelense em Erez (entre Israel e a Faixa de Gaza) e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, informou um porta-voz militar israelense. No primeiro ataque, dois palestinos pilotando um veículo pintado com as insígnias do Exército israelense ultrapassaram o posto e entraram em Israel, abrindo fogo contra soldados israelenses. Estes reagiram prontamente, matando os atacantes. Pouco depois, uma bomba que era transportada por um homem explodiu do lado palestino. Morreram três palestinos, incluindo o que carregava a bomba. Segundo testemunhas, a explosivo detonou quando o homem se aproximava do posto militar. "Acreditamos que a explosão foi acidental", disse o porta-voz militar israelense, acrescentando: "Provavelmente, o terrorista tinha intenção de detonar a bomba no interior do posto." Nenhum soldado israelense foi ferido nos ataques. Nas últimas horas da noite de sexta-feira, um policial palestino foi abatido a tiros por soldados israelenses na cidade de Ramallah (Cisjordânia), onde o Exército israelense acabara de cercar o QG do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Segundo o porta-voz militar israelense, o policial disparou seu fuzil contra veículos militares de Israel. O cerco do QG de Arafat causou grande preocupação às autoridades palestinas. Mas o governo israelense assegurou que se tratava de uma operação militar de rotina. "Não temos nenhuma intenção de ocupar aquelas instalações palestinas", destacou um assessor do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. Os temores das autoridades palestinas fundamentam-se na política de Sharon francamente favorável à expulsão de Arafat dos territórios palestinos e seu afastamento definitivo das negociações do acordo de paz. O líder palestino, mediante seu porta-voz Nabil Abu Rudeineh, condenou a ação israelense, classificando-a como "mais uma provocação, destinada a dificultar o novo processo de negociação, estabelecido no chamado roteiro para paz - o plano patrocinado pelos Estados Unidos, Nações Unidas, União Européia e Rússia. O porta-voz do governo israelense atribuiu a mobilização militar em Ramallah e outras cidades da Cisjordânia e em torno da Faixa de Gaza a medidas de segurança para prevenir atentados terroristas em Israel durante a festa do Purim, que encerra-se segunda-feira. Os ataques palestinos de hoje foram assumidos pelos duas organizações extremistas, Jihad Islâmica e Hamas. Na sexta-feira esses grupos haviam jurado vingar a morte de três dirigentes do Hamas na Faixa de Gaza, que estavam num automóvel destruído por mísseis disparados de um helicóptero militar israelense. Ainda hoje, no início da tarde, soldados israelenses dispersaram cerca de 200 manifestantes palestinos que tentavam ultrapassar uma barreira militar na rodovia que une Al-Ram, na Cisjordânia, a Jerusalém. Os soldados usaram granadas de gás lacrimogêneo contra a multidão. Não houve feridos. Os palestinos pretendiam ir a Jerusalém para rezar, provavelmente na Esplanada das Mesquitas, cidade velha. Em conseqüência do alerta sobre um eventual ataque terrorista de grandes proporções, vários trechos estratégicos de rodovias na Cisjordânia foram fechados. A segurança foi reforçada também em torno de diversos assentamento de colonos judeus na região. Um porta-voz militar israelense informou que oito ativistas palestinos, suspeitos de tramarem atentados, foram detidos em Belém e Ramallah.