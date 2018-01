Cinco palestinos morrem em combate com exército Pelo menos cinco refugiados palestinos morreram nesta quarta-feira na cidade de Nablus, na Cisjordania, durante um confronto com soldados de Israel. Segundo testemunhas, tudo começou quando o exército cercou um edifício onde militantes armados estavam escondidos. Além das cinco mortes, há uma pessoa ferida. De acordo com oficiais palestinos, os militante faziam parte da Brigada de Mártires Al Aqsa. Entre os mortos está Nader Aswad, um líder local que constava na lista dos mais procurados de Israel.