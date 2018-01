Cinco palestinos morrem em Nablus Cinco palestinos morreram hoje durante uma incursão israelense à ciade de Nablus, na Cisjordânia. Os palestinos morreram quando soldados de Israel tentaram prender militantes de grupos extremistas no bairro de Al Majeen, informou o Exército de Israel por meio de um comunicado. Os soldados controlaram um prédio de cinco andares, onde estava instalada uma fábrica de explosivos. Testemunhas palestinas viram explosões e ouviram tiros vindos do prédio, mas oficiais não confiramaram as informações.