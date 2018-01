Cinco palestinos mortos durante ataque em Gaza Israelenses lançaram uma bomba perto da casa do ativista do Hamás Ajmed Yabari, nesta quarta-feira, na Cidade de Gaza. Cinco pessoas morreram e outras sete ficaram feridas, duas delas em estado grave. O exército de Israel disse que o dirigente foi alvo de uma ação da força aérea, mas não deu mais detalhes. Ainda não se sabe se Yabari está entre os mortos ou feridos, mas a rádio de Israel informou que um irmão do ativista morreu no ataque. Dois dos outros mortos eram militantes do Hamás e da Jihad Islâmica. Os demais ainda não foram identificados. Nos últimos quatro anos, Israel tem promovido vários ataques contra militantes, especialmente por ar. Mas testemunhas palestinas disseram não ter visto helicópteros e aviões sobrevoando a região onde houve o ataque nesta quarta.