Cinco palestinos mortos em confrontos Mais uma madrugada sangrenta no Oriente Médio. Tropas israelenses mataram cinco palestinos em dois confrontos na manhã deste domingo na Cisjordânia. Quatro palestinos foram mortos por soldados de Israel em uma emboscada, quando tentavam se infiltrar no assentamento judeu de Kiryat Arba, próximo à cidade de Hebron. Os quatro palestinos mortos portavam cortadores de arame. Fontes palestinas disseram que tropas israelenses invadiram o campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia, e mataram um adolescente de 16 anos, depois que um homem abriu fogo contra os soldados. No dia anterior, um helicóptero israelense acertou e matou duas crianças, dois adolescentes e um militante palestino, e um homem armado invadiu um assentamento judeu, ferindo um casal antes de ser morto por um soldado.