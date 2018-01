Cinco palestinos mortos em luta na Faixa de Gaza Tropas israelenses trocaram tiros com militantes do Hamas, hoje, deixando quatro membros do grupo militante e um civil mortos, quando Israel entra em seu sexto dia de ofensiva na faixa de Gaza. Um fugitivo do Hamas explodiu, quando os soldados atiraram nele. Segundo um militar israelense, o homem aparentemente portava uma bomba ou um cinto com explosivos. A mulher do militante também foi morta na explosão. Ao mesmo tempo, em Jerusalém o primeiro-ministro Ariel Sharon reunia os ministros de seu partido, o Likud, para um relato detalhado de sua proposta para a retirada unilateral de boa parte de Gaza e de territórios palestinos se os esforços de paz continuarem paralisados. Desde que Sharon anunciou detalhes de seu plano, no mês passado, a violência em Gaza aumentou, com Israel e os militantes palestinos se empenhando em ataques para tentar marcar a retirada como uma vitória. Numa incursão ao amanhecer de hoje, as tropas israelenses entraram na área próxima à cidade de Khan Younis e cercaram o complexo onde estava escondido um membro do Hamas, segundo informações do exército de Israel. Um homem e sua mulher tentaram escapar, os soldados atiraram nele, que explodiu. Um médico palestino disse que recebeu o corpo, sem as pernas, do ativista Basem Kadeeh e acrescentou que a mulher foi morta pelos estilhaços. Três outros membros do Hamas morreram durante uma batalha contra os israelenses, ainda segundo o médico. Os militares israelenses afirmaram que destruíram três estruturas do complexo, incluindo a casa de Kadeeh e uma oficina onde os militantes produziam foguetes, mísseis e morteiros. Eles atacaram o local com foguetes e fogo de artilharia. Moradores de Khan Younis disseram que tropas em tanques e helicópteros com metralhadoras atiraram durante o ataque. Eles também acusam os militares de terem danificado tubulações de esgoto e canos de água. Funcionários do hospital disseram que 16 palestinos foram feridos, inclusive cinco atingidos por pedras caídas das demolições dos prédios. O ministro do gabinete palestino Saeb Erekat condenou o ataque. ?No momento em que todos estão concentrados no desengajamento de Gaza, o exército israelense está, na verdade, se reengajando e ocupando Gaza?, disse.