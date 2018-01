Cinco palestinos mortos em ofensiva israelense - Pelo menos cinco palestinos e dois soldados israelenses morreram na manhã desta quarta-feira após os ataques do Exército israelense contra cinco povoados na Faixa de Gaza, informou a Rádio Israel. Em alguns locais como Beit Lahia e Jan Yunes e também fora dos campos de refugiados ocorreram vários focos de violência entre palestinos e israelenses. Segundo a rádio, cinco extremistas palestinos procurados pela Justiça israelense foram capturados. Esta ofensiva foi ordenada pelo ministro de Defesa de Israel, Benjamin Ben-Eliezer, para castigar os povos das regiões de onde foram disparados os mísseis Kassam 2 contra alvos israelenses. Um dos mísseis caiu na noite de terça-feira na cidade israelense de Sderot, deixando vários feridos e destruindo várias casas. A cidade fica a vários quilômetros a leste da Faixa de Gaza. Pouco antes do início da madrugada desta quarta-feira, o Exército israelense entrou com mais de 20 tanques no campo de refugiados de Rafah, ao sul de Gaza, informou fontes palestinas.