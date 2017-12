Cinco pessoas morrem em incêndio na França Cinco pessoas, entre elas uma criança e um adolescente, morreram e outras dez ficaram feridas no incêndio de um edifício residencial na localidade de Roubaix (norte da França), informaram fontes do Corpo de Bombeiros. O fogo começou no início da manhã deste domingo por causas ainda ignoradas em um conjunto popular formado por pequenos apartamentos. Dois dos feridos, que foram transferidos a hospitais da região, encontram-se em estado grave. Os bombeiros deslocaram numerosos efetivos para apagar o incêndio e comprovar que não há mais vítimas entre os restos da construção. O vice-presidente da Câmara Municipal de Roubaix, Renaud Tardy, afirmou que o imóvel era habitado por cerca de 20 pessoas que vivam em condição econômica modesta, sendo que vários dos moradores eram estrangeiros em situação regular.