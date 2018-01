Cinco pessoas morrem em queda de helicóptero na Colômbia Pelo menos cinco pessoas morreram nesta sexta-feira na queda de um helicóptero privado a serviço da companhia petrolífera estatal Ecopetrol no departamento de Putumayo (sudoeste), informou a imprensa local. O acidente foi registrado na divisa entre Putumayo e Nariño, 900 quilômetros ao sudoeste de Bogotá e perto da fronteira com o Equador, informaram os porta-vozes da Ecopetrol. No acidente morreram três tripulantes, um técnico e um engenheiro identificado como Elizaldo Espinel. Segundo as autoridades regionais, ainda não foi descartada a possibilidade de o helicóptero ter sido alvo de disparos rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que operam nas proximidades da área petrolífera