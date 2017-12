Cinco pessoas são assassinadas em Cuba Cinco pessoas - entre elas um casal do sul da Flórida que se encontrava em visita a Cuba - foram assassinadas em seu veículo durante uma aparente tentativa de roubo no centro de Cuba, disseram fontes do governo cubano. Uma fonte disse que as vítimas foram assassinadas a tiros. Quatro das vítimas foram identificadas como parentes - inclusive um garoto de oito anos - e a quinta foi identificada como amigo da família. As informações estão muito confusas, mas uma pessoa que atendeu o telefone na agência de serviços forenses da província central de Matanzas disse que os cinco foram assassinados. O homem, que recusou-se a revelar sua identidade, não forneceu mais detalhes, mas disse que nunca fora registrado crime semelhante no país. Os homicídios são ocorrências raras na ilha comunista e as chacinas são praticamente desconhecidas.