Cinco pessoas são detidas em La Guardia Cinco pessoas foram detidas na noite desta quinta-feira no Aeroporto de La Guardia, em Nova York, durante as investigações sobre o atentado contra as torres gêmeas do World Trade Center, informou a rede de tevê ABC. O aeroporto de La Guardia, assim como o de Newark e John F. Kennedy - os três em Nova York -, permanecem fechados. Outras fontes comentaram que outras quatro pessoas foram presas no aeroporto JFK, uma das quais foi interceptada quando tentava se passar por um piloto com documentação falsa. Os detidos no JFK tentavam abordar um avião da United Airlines com destino a Los Angeles. A cadeia ABC informou que os detidos portavam múltiplos documentos de identidade, punhais e cartas de vôo, o que leva os investigadores a suspeitarem de um potencial novo seqüestro de aeronave. Os detidos de La Guardia também portavam punhais e cartas de vôo.