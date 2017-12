Cinco policiais e dois trabalhadores foram mortos no Peru Cinco policiais e dois trabalhadores da Empresa Nacional da Coca (Enaco) morreram neste sábado nas mãos de supostos terroristas no departamento peruano de Ayacucho, informaram fontes oficiais. Os policiais e os trabalhadores foram assassinados quando visitavam a localidade de Rosario Machente como parte da campanha de erradicação e substituição de cultivos ilegais de folha de coca. Segundo a informação, os policiais e os trabalhadores estavam em um comboio que sofreu uma emboscada no quilômetro 130 da estrada Curral-Rio Apurímac. Após o ataque, os terroristas fugiram da zona levando o armamento dos policiais. O grupo armado Sendero Luminoso mantém pequenos remanescentes de suas forças em Ayacucho, que, segundo os especialistas, oferecem segurança aos narcotraficantes em troca de armamento e provisões.