Cinco policiais e um civil morrem em ataque no Paquistão Cinco policiais e um civil morreram nesta quinta-feira em Karachi, no sul do Paquistão, quando desconhecidos atiraram contra o veículo de uma autoridade da polícia local. Segundo Manzoor Mughal, chefe de investigações policiais, o ataque aconteceu às 13h15 (5h15 de Brasília) na área de Sadar. Oito pessoas que estavam em motocicletas atiraram com armas automáticas contra os dois veículos, nos quais os agentes viajavam. Entre os mortos, está o subchefe da prisão central de Karachi, Amanullah Niazi. Outras seis pessoas ficaram feridas no ataque, e foram hospitalizadas. Um dos carros das vítimas foi crivado a tiros. Mughal afirmou que há suspeita de que seja um ato cometido por algum grupo criminoso, porque Niazi tinha recebido várias ameaças por parte dessas organizações ilegais.