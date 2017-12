Cinco policiais morrem em explosão na Chechênia Pelo menos cinco policiais morreram em conseqüência de uma explosão numa unidade policial situada no leste da Chechênia, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior do país. A explosão ocorreu na localidade de Oisjara, na região de Gurdermes, e "atualmente são investigadas suas causas e conseqüências", disse o porta-voz de Interior, Magomed Deniev, citado pela agência de notícias "Interfax". O porta-voz, que não informou quando a explosão aconteceu, indicou que se encontra postado em Oisjara um batalhão das tropas do Ministério do Interior.