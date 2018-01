Cinco reféns são libertados na Colômbia Depois de 101 dias em cativeiro, rebeldes colombianos libertaram hoje cinco reféns: um britânico e quatro israelenses. Em um breve comentário, pelo celular, à Associated Press, o britânico Mark Henderson disse apenas "estamos livres!", à medida em que era escoltado, juntamente com os israelenses, por uma equipe de ajuda humanitária para fora das florestas no norte da Colômbia.