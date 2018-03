Cinco são presos por matar brasileiro no Japão

Cinco brasileiros foram detidos nesta quinta-feira, 30, acusados de roubar e matar outro brasileiro no mês de agosto na província de Aichi, a oeste de Tóquio, informou a agência Kyodo. Rogério da Silva, 33 anos, e outros quatro homens residentes em Hamamatsu, uma região com uma importante colônia brasileira, mataram a facadas o brasileiro Brum Tadashi Namekata, 31 anos. Além disso, são acusados de ter roubado drogas e 200 mil ienes (US$ 2.031) em dinheiro da vítima. A detenção aconteceu depois de a Polícia interrogar na quarta-feira os suspeitos, que foram ligados ao crime por causa do registro de chamadas do celular da vítima e por imagens captadas por uma câmera de segurança da rua onde ocorreu o crime. A Polícia acredita que os cinco ligaram para Brum Tadashi Namekata para roubar o dinheiro e as drogas.