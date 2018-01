Cinco soldados americanos morrem no Iraque Cinco soldados americanos morreram no domingo, 11, e outros três ficaram feridos em diferentes incidentes em território iraquiano, informou nesta segunda-feira, 12, o Exército dos Estados Unidos em comunicado. Na província de Al-Anbar, no oeste do país, um soldado morreu em um ataque e outro perdeu a vida na explosão de uma bomba na estrada em que seu comboio passava, deixando ainda dois feridos. O terceiro ataque ocorreu na província de Salah ad-Din, 170 quilômetros ao norte de Bagdá, em outro atentado similar com uma bomba, deixando um soldado morto e outro ferido. Tanto Al-Anbar como Salah ad-Din são consideradas fortificações da insurgência sunita, e os ataques contra as forças de ocupação são freqüentes nas duas províncias. Não combate Outros dois soldados morreram no que parecem ser dois acidentes, definidos habitualmente como incidentes de "não combate", embora o comunicado acrescente que ambos estejam sob investigação. Todas estas vítimas elevam para 3.195 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde a invasão do país, em março de 2003.