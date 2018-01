Cinco soldados americanos morrem no Iraque O Exército americano informou neste domingo, 18, a morte de cinco de seus soldados, enquanto outros dois ficaram feridos em incidentes separados no Iraque. Segundo um comunicado do comando militar americano, quatro militares morreram no sábado e outro ficou ferido na explosão de uma bomba durante a passagem de sua patrulha no oeste de Bagdá. Depois da explosão, um ataque contra os militares americanos no mesmo lugar deixou outro soldado ferido. O comunicado detalhou que o comboio participava de uma operação conjunta com as tropas iraquianas como parte do plano de segurança Aplicamos a Lei, que entrou em vigor em 14 de fevereiro em Bagdá e nos arredores da capital. Em um incidente separado, um soldado do Exército americano morreu em um acidente, segundo outro comunicado do comando militar que não informou nem a data nem o local da morte. Com estas mortes, o número de soldados americanos mortos no Iraque desde a invasão, em março de 2003, supera os 3.210.