Cinco soldados americanos são mortos no Iraque Cinco soldados norte-americanos morreram na explosão de uma bomba que se encontrava embaixo de seu veículo na província de Anbar, ao oeste de Bagdá. É o ataque mais sangrento da semana. Em Fallujah, um atirador disparou contra veículo civil matando entre quatro a seis estrangeiros. Os corpos foram multilados e pendurados em uma ponte. A província de Anbar encontra-se próximo de Fallujah e Ramadi, onde está a maior parte dos rebeldes contra a ocupação estrangeira. Em Baqouba, um atentado suicida contra o veículo que normalmente transporta o governador da província de Diala, deixou 14 feridos. O governador não estava no veículo. As informações são da Dow Jones.