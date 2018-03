Cinco soldados dos EUA feridos em emboscada em Bagdá Pelo menos cinco soldados americanos ficaram feridos em uma emboscada quando patrulhavam uma área do sudoeste da capital iraquiana, segundo um comunicado do comando militar americano divulgado nesta sexta-feira. O comunicado oficial informa que o veículo blindado no qual viajavam os militares ficou totalmente destruído no ataque, ocorrido na quinta-feira. O atentado foi seguido de um tiroteio entre soldados e insurgentes. O ataque ocorreu em Saidiya, uma área onde vivem sunitas como xiitas considerada uma das regiões mais perigosas tanto para as tropas americanas como as iraquianas, devido à grande atividade dos insurgentes. Cerca de 2.380 soldados dos EUA morreram desde a invasão e posterior ocupação americana em março de 2003, de acordo com dados divulgados pelo governo americano.