Cinco soldados e 20 talibãs morrem em combate no Afeganistão Aproximadamente 20 supostos rebeldes talibãs e cinco soldados afegãos morreram em um enfrentamento ocorrido na província de Paktika, ao leste do país, informou em comunicado o comando americano no Afeganistão. Segundo a nota, um grupo de soldados afegãos foi atacado no domingo com armas leves e granadas propulsadas por foguetes no distrito de Bermel. Cinco militares morreram no ataque, enquanto outros seis ficaram feridos. Posteriormente, os militares afegãos, com o apoio da coalizão encabeçada pelos Estados Unidos, responderam ao ataque com morteiros e fogo de artilharia. Entre 18 e 20 rebeldes faleceram na contra-ofensiva afegã, afirma o comunicado.