Cinco soldados russos morrem em choques na Chechênia Cinco soldados russos morreram e 12 ficaram feridos em ataques rebeldes, confrontos e explosões de minas terrestres ocorridos durante as últimas 24 horas na conturbada república da Chechênia, informou uma fonte ligada à administração chechena pró-Moscou. Forças russas bombardearam supostas bases e posições rebeldes na periferia de Grozny e em diversas partes do sul da Chechênia, prosseguiu o informante. Sob condição de anonimato, ele disse não possuir informações sobre baixas entre os rebeldes chechenos. Últimos ataques Dois soldados russos morreram e sete ficaram feridos em 13 ataques rebeldes lançados nas últimas 24 horas. Um militar morreu e outro ficou ferido quando ambos tentavam desativar uma mina terrestre. Em um choque com insurgentes em Vedeno, dois soldados morreram e um ficou ferido. Ainda de acordo com a fonte, 140 pessoas foram detidas em operações de busca e captura promovidas entre ontem e hoje.