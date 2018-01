Cinco soldados russos morrem em novos choques na Chechênia Forças federais russas perderam cinco soldados em ataques rebeldes e explosões de minas na conturbada república da Chechênia ao longo do último dia, revelou hoje uma fonte ligada à administração chechena pró-Moscou. Dois soldados perderam a vida e cinco ficaram feridos em 15 ataques rebeldes contra bases e postos russos de checagem situados na região na últimas 24 horas. Dois militares morreram no fim da noite de ontem, quando o veículo no qual viajavam passou sobre uma mina em uma rodovia na região montanhosa de Nozhai-Yurt, disse a fonte. Na região de Prigorodnoye, nas proximidades de Grozny, a capital chechena, um soldado morreu ontem quando tentava desativar uma minha. Outro soldado ficou ferido na explosão. No vizinho Daguestão, um grupo de cinco a seis homens armados matou quatro policiais russos em um tiroteio na cidade de Kizlyar, perto da fronteira com a Chechênia. Abdul Musayev, porta-voz da polícia, disse que agentes russos mataram três agressores que se esconderam em um prédio. Não ficou claro se os outros dois ou três foram detidos ou conseguiram escapar. Segundo ele, os homens armados aparentemente cruzaram a fronteira com a Chechênia para promover ataques na região.