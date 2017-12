Cindy Crawford fala em ser turista espacial A modelo Cindy Crawford considera a possibilidade de se aventurar como turista espacial, num empreendimento multimilionário ao lado de astronautas russos. ?Eu iria se pudesse permanecer lá por uma semana?, disse Cindy a repórteres na quinta-feira, durante uma visita à capital russa, segundo noticiou a agência Interfax. Cindy viajou para a Rússia para apresentar uma coleção de jóias. ?Se eles me convidassem, talvez... eu não sei.? Cindy, de 36 anos, tem uma fortuna pessoal que já foi estimada em mais US$ 30 milhões. Valery Korzun, o novo comandante da Estação Espacial Internacioanal (ISS, na sigla em inglês), brincou no começo do mês dizendo que ele preferiria ter a modelo a bordo a ver o músico Lance Bass, do grupo pop NSync, que está se preparando para fazer a viagem em outubro à estação. Segundo a Interfax, é pouco provável, porém, que Bass consiga concluir o treinamento exigido até outubro. Caso consiga uma aprovação da agência espacial russa, Bass será o terceiro turista espacial da história. O milionário norte-americano Dennis Tito voou no ano passado e o empresário sul-africano Mark Shuttleworth, em abril. Ambos teriam pago US$ 20 milhões por um lugar na nave Soyuz ? dinheiro usado pela agência russa para custear seu programa espacial.