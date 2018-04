Cineasta britânico desaparece ao tentar entrevistar talebans

Um documentarista britânico que desejava entrevistar dirigentes talebans no Paquistão desapareceu em uma zona tribal do país próxima à fronteira com o Afeganistão. Dois antigos integrantes dos serviços de inteligência que acompanhavam também teriam sido sequestrados junto com ele, segundo informa o diário britânico The Guardian.

O documentalista Assad Qureshi, cidadão britânico de origem paquistanesa, estava visitando no norte do Waziristão, parte mais perigosa do cinto tribal da fronteira com o Afeganistão.

Um dos dois ex-agentes dos serviços de inteligência paquistanesas (ISI) também desaparecidos é o brigadeiro Sultão Amir Tarar, mais conhecido como o coronel Imame, que, acredita-se, teve papel muito importante na "criação" dos talebans, nos anos 90.