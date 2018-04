Cineasta cancela estreia de filme com Yoani O cineasta Dado Galvão anunciou ontem que cancelou o lançamento do documentário Conexão Cuba-Honduras, previsto para ocorrer na sexta-feira em Jequié, no interior da Bahia, em razão da recusa do governo de Havana em permitir que a blogueira cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez - cuja entrevista integra o filme - venha ao Brasil para a estreia.