Rohmer ficou conhecido por filmes que retratam as complicações dos relacionamentos amorosos. Seus filmes mais conhecidos são "Minha Noite com Ela" e "O Joelho de Clare". Seu último filme foi "O Romance de Astree e Celadon", lançado em 2007.

Rohmer estreou no cinema no início dos anos 1950 e fez dezenas de filmes. Em 2001, ele recebeu o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza pelo conjunto de sua obra.