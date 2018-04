Cineasta vira o 'homem mais sem sorte do mundo' O cineasta grego Costis Mitsotakis ganhou o apelido de "o homem mais sem sorte do mundo" no vilarejo espanhol de Sodeto. Mitsotakis foi o único habitante do local a não comprar sua cota em um bolão de loteria que rendeu um prêmio de 6 milhões. Cerca de 70 famílias que moram no vilarejo dividiram o dinheiro - e lamentaram pelo cineasta.